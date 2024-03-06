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На складе популярного маркетплейса изъяли 123 коробки с наркотиками

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Сотрудница маркетплейса в Санкт-Петербурге продавала амфетамин и гашиш через классические серые пакетики — их нашли десятки среди обычных посылок.

На складе популярного маркетплейса изъяли 123 коробки с наркотиками

Наркотики.

При обыске у обвиняемой нашли еще 58 посылок, готовых к отправке через Ozon, сообщает “Mash на Мойке”.

Девушка собиралась отправить коробки в Москву, Псков, Казань и Краснодар.

Она находила покупателей в даркнете. В посылки с наркотиками вкладывала различные безделушки и отправляла людям. Свои товары покупатели могли получить в ближайшем пункте выдачи. Девушка присылала покупателю штрих-код, а дальше он уже забирал заказ.

Сама преступница не работала на складе Ozon, лишь была зарегистрирована как продавец и проводила товар через маркетплейс. Запрещенные вещества обнаружили сотрудники Ozon’а и сообщили в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемую отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали мужчину с почти килограммом наркотиков.

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Взято отсюда
07.03.2024

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