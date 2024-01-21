Над Афганистаном разбился частный самолет

На борту предварительно находилось шесть человек.

Крушение самолета.

Как сообщает SHOT, вечером 20 января борт, зарегистрированный в госреестре гражданских воздушных судов России, пропал с радаров.

Отмечается, что накануне пилот сообщал о технических проблемах.

Причиной крушения самолета стала техническая неисправность – отказали два двигателя. На борту находилось шесть человек: двое россиян и четыре члена экипажа.

Самолет выполнял санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент – Жуковский.

В настоящее время расследование продолжается. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что борт “Победы” совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Сибири.

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Взято отсюда

21.01.2024