Над российским регионом пролетел горящий самолет и рухнул

Очевидцы заметили самолет над Иваново, у него горел двигатель, сообщает Baza.

Горящий самолет в Ивановской области.

Самолет Ил-76 летел над городом, а затем упал на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома. На борту было 12 человек. 7 членов экипажа и 5 пассажиров. Их судьба пока неизвестна.

Упавший под Иваново самолет базировался в Твери. При взлете с аэродрома “Северный” у него загорелся двигатель. Сделав круг, экипаж попытался совершить аварийную посадку обратно на полосу, но не смог.

Официальных комментариев пока нет.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

12.03.2024