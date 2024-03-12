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Над российским регионом пролетел горящий самолет и рухнул

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Очевидцы заметили самолет над Иваново, у него горел двигатель, сообщает Baza.

Над российским регионом пролетел горящий самолет и рухнул

Горящий самолет в Ивановской области.

Самолет Ил-76 летел над городом, а затем упал на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома. На борту было 12 человек. 7 членов экипажа и 5 пассажиров. Их судьба пока неизвестна.

Упавший под Иваново самолет базировался в Твери. При взлете с аэродрома “Северный” у него загорелся двигатель. Сделав круг, экипаж попытался совершить аварийную посадку обратно на полосу, но не смог.

Официальных комментариев пока нет.

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Взято отсюда
12.03.2024

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