реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Наркоман поджег полицейский участок на Алтае

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Так мужчина хотел выразить недовольство из-за того, что его привлекли к административной ответственности

Наркоман поджег полицейский участок на Алтае

Фото с места происшествия / Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в поджоге здания отдела полиции в селе Чемал, сообщили в СУ СКР по региону.

Днем 12 ноября 2023 года 36-летний местный житель пришел к участку в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. С собой у него было четыре банки с легковоспламеняющейся жидкостью, которые он поджег и бросил в здание из хулиганских побуждений – “с целью выражения недовольства привлечения его к административной ответственности”.

В результате загорелся фасад и входная дверь здания, из полицейских никто не пострадал.

Впоследствии на сельчанина завели дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия. Свою вину злоумышленник признал и теперь ждет суда.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

«Изничтожить стыдобу» со школьными туалетами на улице потребовал Медведев

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал неутепленные школьные туалеты, которые…

Алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента за…

Накануне явка избирателей Алтайского края на выборах Президента Российской Федерации…

Жители Алтая в 2023 году взяли ипотеки на рекордные…

Это на 50% больше, чем было годом ранее Ипотечные кредиты…

Расти, город. В Барнауле планируют застраивать жильем три гигантские…

Участки скоро выставят на торги, где их смогут приобрести застройщики…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp