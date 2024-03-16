Наркоман поджег полицейский участок на Алтае

Так мужчина хотел выразить недовольство из-за того, что его привлекли к административной ответственности
Фото с места происшествия / Фото: СУ СКР по Республике Алтай
В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в поджоге здания отдела полиции в селе Чемал, сообщили в СУ СКР по региону.
Днем 12 ноября 2023 года 36-летний местный житель пришел к участку в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. С собой у него было четыре банки с легковоспламеняющейся жидкостью, которые он поджег и бросил в здание из хулиганских побуждений – “с целью выражения недовольства привлечения его к административной ответственности”.
В результате загорелся фасад и входная дверь здания, из полицейских никто не пострадал.
Впоследствии на сельчанина завели дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия. Свою вину злоумышленник признал и теперь ждет суда.
Взято отсюда