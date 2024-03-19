Назад в 90-е. Жительница Барнаула страдает от угроз и испорченного автомобиля, но виновника все еще не нашли

«Я законопослушная гражданка, я никого не бью, не ворую, ни разу даже не судилась ни с кем, а меня государство не защищает», — с такими словами отчаявшаяся Мария рассказывает об испорченном еще в феврале автомобиле – днем, под камерами и при свидетелях — и непойманном преступнике. А еще об угрозах в свой адрес, которые длятся уже несколько месяцев, но жалобу в полицию на которые не принимают.

Вор.

Средь бела дня

Мария уже пять лет занимается собственным бизнесом: изготавливает мебель на заказ. По ее словам, дело идет успешно: негативных отзывов нет, клиенты довольны.

Поэтому звонок от неизвестного и назначенная встреча в одном из барнаульских ТРК ее не удивили — всего лишь новый заказчик. А вот то, что никто так и не пришел – смутило.

Автомобиль. Грязь.

Прождав час, Мария засобиралась домой, но на парковке обнаружила свою машину изуродованной. На первый взгляд было похоже, что весь автомобиль покрыт монтажной пеной, а случайный свидетель позже и вовсе скажет – думал, машину так моют. Но оказалось, что трехслойное лакокрасочное покрытие было испорчено растворителем краски – средь бела дня.

Мария сразу вызвала ДПС, указала на очевидцев и порадовалась интуиции – припарковалась она ровно под двумя камерами. Впрочем, радость была преждевременная.

Лица не видно

Опрос свидетелей полицейским ничего не дал, хотя на сохранившейся записи видно, что преступление произошло прямо на их глазах. С камерами тоже дотянули: записи, на которых могло быть видно лицо злоумышленника, хранились всего три дня. Сразу их не изъяли. По оставшимся кадрам определить личность сложно — вандал был в маске и капюшоне.

Женщина лично обратилась за экспертизой в независимую организацию, там ущерб оценили в 333,7 тыс. рублей. Хотя перекраска, по словам пострадавшей, обойдется еще дороже. Правоохранителям же потребовалось провести свое исследование, сделать его решили на основе уже проведенной экспертизы и фотографий.

Покраска автомобиля.

Из-за этого срок проверки по обращению увеличили до 30 дней, результаты должны были быть 13 марта, но 18 числа пострадавшая сообщила, что так и не получила ни одного звонка или уведомления.

Мария боится перекрашивать автомобиль — вдруг понадобится еще одна экспертиза. А покрытие тем временем становится все хуже и хуже, машина может начать ржаветь. Да и ездить, признается женщина, стыдно: краска будто вспенилась и порозовела. А злоумышленник постарался и тщательно прошелся растворителем по всей поверхности, даже по крыше — такое не скроешь.

«Если бы сразу приехала опергруппа и начала расследование, преступника удалось бы найти: по камерам, по видеорегистраторам ближайших автомобилей, — уверена Мария. — Но этого не произошло. Урны крадут по ночам — их находят, а человека, испортившего автомобиль, нет. Для меня сумма ущерба — существенная».

Злоумышленник. Автомобиль.

Страшно за жизнь

Переживает Мария не только за автомобиль, но и за свою жизнь. По ее словам, накануне ей долгое время угрожали, в том числе сделать что-нибудь с машиной.

Незадолго до всех событий женщина столкнулась с конфликтным клиентом, который до сих пор требует с нее денежную компенсацию в далеко не самой вежливой форме.

Контракт с ним Мария заключила еще в 2022 году — на поставку кухонной мебели. Завершить его должны были в июле, но заказчик, по словам поставщицы, был не готов к приемке. В итоге кухню установили только в октябре, оплата по ней прошла тогда же — а должна была также в июле.

Кухня. Дизайн.

По ходу работы у клиента возникали разные претензии, некоторые из которых, как утверждает Мария, она решала за свой счет, чтобы угодить. Один вопрос решить мирно не удалось: мужчина потребовал вернуть деньги за подоконники, которые ему установили все на той же кухне. Мария готова была пойти навстречу, но с одним условием — подоконники демонтируют. На это заказчик не согласился и перестал стесняться в выражениях.

«Были даже угрозы, в том числе при свидетелях: говорил, что подожжет или испортит мой автомобиль», — признается Мария.

Возникла и еще одна проблема: заказчик утверждал, что якобы не мог жить в собственной квартире из-за отсутствия кухни с июля по октябрь, поэтому был вынужден снимать жилье. А арендную плату за четыре месяца он захотел взыскать с Марии.

«У меня есть фото и видео, что в квартире вообще не было ремонта, не то, что кухни — голые стены. И, напомню, я была готова привезти мебель в июле, заказчик сам попросил перенести доставку», — говорит пострадавшая.

Ремонт.

В общем, компенсацию Мария платить отказалась, заказчик в ответ захотел сумму вдвойне больше. Давление тоже не прекращалось: звонки поступали даже в торговый центр, где женщина арендует помещение, с жалобами на «недобросовестного арендатора».

«Он сказал мне: ты пожалеешь. Но даже если бы я заплатила, хотя я выполнила все условия со своей стороны, потом он захочет еще больше, а потом еще. Так может продолжаться бесконечно. Вымогательство чистой воды», — добавляет она.

Мария бояться не собиралась, считала, что сейчас не «лихие 90-е», и все вопросы решаются мирными методами и вполне цивилизованно. Спустя некоторое время случился инцидент с порчей автомобиля.

«Мне приходить с ножом в спине?»

Связаны ли две эти истории, доказать может только полиция. Однако жалобу на угрозы правоохранители отклонили: «Угроза должна быть конкретной, должно быть ясно, каким образом, какими действиями лицо намерено ее выполнить».

«Участковый пытался меня успокоить: мол, ну что вы нервничаете, у нас людей воруют и убивают, а у вас только машина, он же вас не трогал, — делится Мария. — Тогда я задала другой вопрос: в случае чего, мне приходить с ножом в спине? В ответ мне сказали: не буквально, но да. Я ничего лишнего не прошу: мне не надо «Бентли» взамен моего «Жука», я прошу найти и наказать виновника».

Нож, убийство.

Altapress.ru сделал запрос в управление МВД России по Алтайскому краю, но нам ответили, что не могут предоставить необходимую информацию: «Указанная гражданка, которая обращалась с заявлением в полицию и имеет статус потерпевшей по уголовному делу, вправе самостоятельно обратиться в орган, занимающийся расследованием, для получения соответствующих разъяснений».

Мария пыталась получить ответы самостоятельно, но не может дождаться даже вердикта экспертизы, как и добиться реакции на угрозы. И хотя уголовное дело возбуждено, результатов нет.

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Взято отсюда

19.03.2024