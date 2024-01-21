реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Не менее 25 человек погибли при обстреле Донецка

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Ранения получили 20 человек, среди которых двое детей

Не менее 25 человек погибли при обстреле Донецка

Фото: pxhere.com

Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до 25 человек. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин.

Различные травмы получили как минимум 20 человек, при этом двое из них – дети.

Пушилин также уточнил, что обстрелу подвергся городской рынок. 

Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва решили построить линию обороны на восточной границе – с Россией и Белоруссией. Главы военных ведомств трех стран подписали соглашение, которое подразумевает создание оборонной зоны, состоящей из различных объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военных угроз.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Рынок в Донецке попал под обстрел, погибли 25 человек: новости СВО за 21 января

22.01.2024

 Новости Алтай

«Любовь оставляет шрамы»: о чём, с кем и где сейчас поет Юлия Савичева

22.01.2024

 Новости Алтай

По Крыму ударили ракетами. Движение на Крымском мосту перекрыто, в Севастополе — воздушная тревога

22.01.2024

 Новости Алтай

Регионам России направили более 294 тыс. флаконов обновленного “Спутника Лайт”

22.01.2024

 Новости Алтай

Удар в спину: на Алтае будут судить мужчину за насилие в отношении полицейского

22.01.2024

 Новости Алтай

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили ракету “Точка-У” и 43 дрона ВСУ

22.01.2024

 Новости Алтай

Автостат: 1,4 млн машин предварительно купят россияне в 2024 году

22.01.2024

 Происшествия

Не менее 25 человек погибли при обстреле Донецка

22.01.2024

 Происшествия

Бийчанина отправили в колонию за попытку отвоевать алкоголь электрошокером

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске