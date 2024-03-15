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Нечеловеческий поступок с собакой совершили в Алтайском крае

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В городе Яровое нашли собаку, привязанную проволокой к дереву. Об этом сообщают “Вести Алтай”.

Нечеловеческий поступок с собакой совершили в Алтайском крае

Нечеловеческий поступок с собакой совершили в Алтайском крае.

Местные жители на ул. Заводская заметили ужасную картину: собака была привязана проволокой в нескольких местах к деревьям.

При этом у животного были множественные колотые раны.

Жители возили собаку к ветеринару. Все раны зашили и обработали.

Сейчас псу ничего не угрожает, он находится в частном приюте в Славгороде.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, 14 марта в отделение полиции по городу Яровое от одной из горожанок поступило сообщение об обнаружении на территории местного предприятия собаки с повреждениями.

15 марта по данному факту группой дознания было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

В рамках расследования проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств по данному факту, а также причастных к нему лиц.

Ранее сообщалось, что собаку, которую искали 10 дней, нашли застрявшей в сугробе.

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Взято отсюда
15.03.2024

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