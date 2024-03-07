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Неизвестные изощренным способом украли фуру с тюльпанами

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ЧП перед 8 марта произошло в подмосковном Домодедове — украли грузовик тюльпанов.

Неизвестные изощренным способом украли фуру с тюльпанами

Поля тюльпанов в Нидерландах

Злоумышленники подогнали свой фургон к КамАЗу, переместили цветы из одной машины в другую и скрылись.

Инцидент произошел на одном из местных рынков, сообщает ТАСС.

Сумма похищенного составляет 3 млн рублей, указывает bfm.ru.

Ранее бийский романтик наглым образом украл для возлюбленной букет хризантем. Продавец сообщила в полицию о том, что неизвестный открыто похитил букет. Мужчина сначала попросил собрать цветочную композицию, а когда букет был готов, сообщил, что у него нет денег.

Вместо оплаты он предложил свой мобильный телефон, но флорист отказалась.

Тогда мужчина просто забрал цветы и ушел.

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Взято отсюда
07.03.2024

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