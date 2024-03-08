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Неизвестные выстрелили в машину с детьми в Барнауле

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Пострадавшие ищут свидетелей

Неизвестные выстрелили в машину с детьми в Барнауле

В Барнауле неизвестные выстрелили в машину, в которой сидели дети. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, выстрел произошел на улице Взлетной, когда автомобиль двигался. Пулька попала в окно заднего ряда, где в этот момент сидели дети 7 и 10 лет, а с другой стороны сидел годовалый ребёнок.

Пострадавшие утверждают, что стреляли из пневматического оружия, и ищут очевидцев, которые помогут установить личность стрелков.

Предварительно, никто не пострадал.

Взято отсюда

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