Неизвестные выстрелили в машину с детьми в Барнауле

Пострадавшие ищут свидетелей

В Барнауле неизвестные выстрелили в машину, в которой сидели дети. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

По словам автора сообщения, выстрел произошел на улице Взлетной, когда автомобиль двигался. Пулька попала в окно заднего ряда, где в этот момент сидели дети 7 и 10 лет, а с другой стороны сидел годовалый ребёнок.

Пострадавшие утверждают, что стреляли из пневматического оружия, и ищут очевидцев, которые помогут установить личность стрелков.

Предварительно, никто не пострадал.

Взято отсюда