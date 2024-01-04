Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Несмотря на малоснежную зиму, в Алтайском крае приглашают прокатиться на самой длинной горке в России

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Самую длинную горку в России уже 13 лет заливают в селе Новоегорьевское Егорьевского района.

Несмотря на малоснежную зиму, в Алтайском крае приглашают прокатиться на самой длинной горке в России

Горка на территории турбазы "Ясная поляна".

Горка находится на территории турбазы “Ясная поляна”. Ее начало находится в сосновом бору, а заканчивается она ниже по склону, протянувшись по замерзшему озеру Горькое, пишет “КП-Барнаул”.

В этом году протяженность горки не уступает прошлогодней – 400 метров, несмотря на малоснежье.

При скатывании скорость развивается до 30 км/ч.

Прокатиться можно только на специальных ледянках “Табаган”. Их аренда стоит 400 рублей в час. Покататься могут не только гости турбазы, но и все желающие. Дети младше пяти лет – исключительно со взрослыми.

Время работы – ежедневно с 10:00 утра до 22:00 вечера.

Горка прошла необходимую сертификацию. на месте дежурят три инструктора, которые следят, чтобы не было столкновений.

Ранее сообщалось, что барнаульцы готовят к открытию горку дедушки Славы.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
04.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В Алтайском крае две легковушки провалились под лед, пока водители ловили рыбу (фото)

04.01.2024

 Новости Алтай

Черный воронок для счастливых фото: основатель барнаульского «Сталин-центра» — о выставке, музее и культе личности

04.01.2024

 Новости Алтай

«Народ ошибочно надеется на повторение 1991 года, когда кредиты и вклады “сгорели”»: профессор экономики — о том, что нас ждет в 2024-м

04.01.2024

 Новости Алтай

Красота и уродство. Смотрим главные автомобильные новинки 2024 года

04.01.2024

 Новости Алтай

Алкоголь за решеткой, поезда без дверей и смертельно опасный океан — Шри-Ланка глазами россиянки

04.01.2024

 Новости Алтай

«Появляется рост волос по мужскому типу»: неизлечимая болезнь мешает женщинам забеременеть — что такое СПКЯ и как с ним жить

04.01.2024

 Новости Алтай

Зачем россияне платят деньги, чтобы их похоронили заживо. Что это такое

04.01.2024

 Новости Алтай

Справятся только поклонники: проверьте, как хорошо вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

04.01.2024

 Новости Алтай

В духе свободы: как в бийском колледже соединили классику и современность

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix