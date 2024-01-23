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Ночь землетрясений. Что известно о подземных толчках в Китае, Казахстане и России

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Накануне ночью подземные толчки разной амплитуды ощутили жители нескольких стран. О подробностях происшествия расскажет altapress.ru.

Ночь землетрясений. Что известно о подземных толчках в Китае, Казахстане и России

Землетрясение.

Китай

Самое мощное из трех ночных землетрясений произошло на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Его магнитуда составила 7,1 балла.

Подземные толчки также ощущались на границе с Кыргызстаном и Узбекистаном. Обрушились два жилых дома и помещения для скота. Перебои с электричеством произошли в некоторых районах страны.

Казахстан

Неподалеку Алма-Аты произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7 баллов.

Горожане массово выбегали из домов, испугавшись череды новых толчков — афтершоков. В школах и колледжах города отменили занятия.

Из-за мощного землетрясения четыре самолета не смогли приземлиться в аэропорту Алма-Аты вовремя. Организацию воздушного движения в диспетчерском центре аэродрома приостановили на 20 минут. В районе аэродрома находилось пять лайнеров, один успел приземлиться.

Россия

Накануне ночью землетрясение произошло в Искитимском районе Новосибирской области. Магнитуда толчков — 4,64 балла. Жители отметили, что в окнах дребезжали стекла.

Землетрясение также зафиксировали в Хакасии под Абаканом.

Подземные толчки ощутили и в Барнауле. По словам очевидцев, в 02:00 в домах качались люстры.

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Взято отсюда
23.01.2024

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