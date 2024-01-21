Ночные морозы, утренний туман. Какая погода будет в Алтайском крае 21 января

В Алтайском крае осадков не ожидается, но мороз все еще сохраняется.
Лес. Туман
Алтайский гидрометцентр сообщает, что 21 января в Алтайском крае ночью ожидается температура до 30 градусов ниже нуля, местами -19, -24. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.
В Барнауле чуть теплее от -25 до -27 градусов.
В утренние часы в регионе ожидается туман, на дорогах местами гололедица.
Днем в регионе потеплеет. Температура составит от -13 до -18 градусов. Осадков и усиления ветра не ожидается.
В Барнауле температура составит от -14 до -16 градусов.
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Взято отсюда
21.01.2024