Новосибирец во время драки вонзил нож в голову оппонента

По словам очевидцев, агрессор подкатывал к замужним женщинам
Складной нож / Фото: pxhere.com
Мужчина воткнул нож в голову оппонента во время разборок в Новосибирске. Об этом сообщает “КП-Новосибирск”.
По словам очевидцев, агрессор подкатывал к трем девушкам у подъезда, но они ответили ему отказом.
“После он подошел к замужней соседке моей сестры, там был ее муж. Во время разборок он и пострадал – мужик воткнул ему нож в голову”, – сказала местная жительница.
Пострадавший жив, его отправили в больницу.
В полиции на данный момент не давали никаких комментариев по факту случившегося.
Взято отсюда