Новосибирская клиника отказалась оплатить экспертизу после смерти девочки из Барнаула

Больницу обязали оплатить экспертизу, но с этим решением медучреждение не согласилось

Операционная / Фото: unsplash.com

В Новосибирске больница отказывается оплачивать экспертизу по делу о смерти шестимесячной девочки, несмотря на решение суда.

Как пишет “КП-Новосибирск”, в мае 2022 году девочку привезли из Барнаула в новосибирскую клинику прооперировать заячью губу. Операция прошла неудачно: после нее малышку подключили к аппарату ИВЛ, а потом у нее остановилось сердце.

Тогда следователи возбудили уголовное дело, но виновных нет до сих пор.

“Хотя в первой экспертизе по уголовному делу говорится, что объем крови, который дочка потеряла во время операции, не был восполнен. В организме началось кислородное голодание, а потом произошел отек головного мозга, стали отказывать органы. Но врачи с выводами экспертизы о кровопотере не согласились, назначили вторую экспертизу. Ее результатов мы ждем уже год”, — рассказала мать погибшего ребенка.

По ее словам, результаты должны быть готовы только в первом полугодии 2024-го. При этом срок давности дела истекает уже в мае. Родители рассчитывают добиться справедливости по гражданскому иску, однако медучреждение мешает их планам. “Суд назначил проведение экспертизы — первой в рамках именно рассмотрения гражданского иска. Оплатить ее обязали больницу, но клиника не согласилась и подала жалобу в Алтайский краевой суд”, — объяснила женщина.

Взято отсюда