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Новосибирская школьница исчезла при странных обстоятельствах

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15-летняя девушка-подросток изменила прическу и ушла из дома

Новосибирская школьница исчезла при странных обстоятельствах

Источник: “ЛизаАлерт Новосибирская область”

Школьница из Новосибирска пропала при странных обстоятельствах. Как сообщает Telegram-канал Shot, 15-летняя ученица частной школы изменила прическу в парикмахерской и ушла в маске в неизвестном направлении.

По информации канала, девочка ушла из дома в Заельцовском районе около пяти вечера в понедельник, 19 февраля. Перед этим она изменила прическу в салоне красоты. Спустя два часа ее заметили неподалеку от станции метро “Площадь имени Ленина”, после чего след школьницы теряется.

Известно, что она живет с мамой и братом, из дома раньше не сбегала и на учете не состоит. Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”, школьницу ищут волонтеры и полицейские.

Взято отсюда

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