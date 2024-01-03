Новосибирский школьник покончил с собой в новогоднюю ночь

Причиной стал отказ родителей подарить компьютер из-за плохих оценок в лицее

Фото: unsplash.com

Семиклассник покончил с собой в новогоднюю ночь в Новосибирске. Как сообщает Telegram-канал Baza, причиной стал отказ родителей подарить на Новый год компьютер из-за плохой успеваемости в лицее.

Тело 14-летнего подростка обнаружили в его комнате за 20 минут до полуночи – его нашла мать, которая хотела позвать сына к новогоднему столу. Мальчик оставил предсмертную записку, адресованную своим родителям:

“В этом виноваты вы. Скажите всем моим близким, что я их очень любил. С Новым, 2024 годом”, – говорилось в ней.

Взято отсюда