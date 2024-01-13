Новые подробности о пожаре в Шушарах сообщили сотрудники склада Wildberries

Появились версии пожара и информация о пострадавших, сообщает Shot.
Wildberries.
Что известно к этому часу
- Охранники не выпускали сотрудников без досмотра. Позже толпа снесла их.
- Один из сотрудников пропал без вести.
- Сотни работников оставили на сгоревшем складе паспорта.
- Нескольких человек затоптали при эвакуации.
- Выделяют две основные версии пожара: поджог в качестве мести за порезанного мигранта и неисправность проводки.
Также известно, что предварительный ущерб от пожара — более 10 млрд. рублей.
Ранее мы публиковали подробный разбор о возгорании в Шушарах.
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Взято отсюда
13.01.2024