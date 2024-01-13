Новые подробности о пожаре в Шушарах сообщили сотрудники склада Wildberries

Появились версии пожара и информация о пострадавших, сообщает Shot.

Wildberries.

Что известно к этому часу

Охранники не выпускали сотрудников без досмотра. Позже толпа снесла их.

Один из сотрудников пропал без вести.

Сотни работников оставили на сгоревшем складе паспорта.

Нескольких человек затоптали при эвакуации.

Выделяют две основные версии пожара: поджог в качестве мести за порезанного мигранта и неисправность проводки.

Также известно, что предварительный ущерб от пожара — более 10 млрд. рублей.

Ранее мы публиковали подробный разбор о возгорании в Шушарах.

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Взято отсюда

13.01.2024