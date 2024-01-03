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Новый троллейбус за 19 млн рублей пострадал в ДТП с угнанной машиной в Рубцовске

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Легковой автомобиль лоб в лоб протаранил электротранспорт

Новый троллейбус за 19 млн рублей пострадал в ДТП с угнанной машиной в Рубцовске

Фото: “Инцидент Рубцовск”

В Рубцовске в результате ДТП получил повреждения новый троллейбус, сообщают “Вести Алтай”.

Напомним, ДТП произошло утром 2 января на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дзержинского. Водитель автомобиля Nissan проехал на запрещающий сигнал светофора, врезался в машину Mazda, а после отлетел в троллейбус.

“Лоб в лоб протаранил останавливающийся троллейбус. Новому троллейбусу, очевидно, потребуется ремонт”, – рассказали в телесюжете.

Как уточняет “Инцидент Рубцовск”, на автомобиль Nissan буквально в момент ДТП поступило заявление об угоне.

Семь новых троллейбусов общей стоимостью 135 млн рублей привезли в Рубцовск в декабре 2022 года, а на линию они вышли в начале 2023 года.

Взято отсюда

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