Обмен вещами, прогулки с собаками в «Ласке» и кое-какие картины. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле.

Altapress.ru придумал, чем заняться на выходных Барнауле: сходить на хоккей, выставку, прогуляться с песелями из «Ласки», обменяться вещами в парке «Изумрудный» и не только.
Открытие новогодней аллеи в Изумрудном парке, 2022.
На хоккей
В «Титов-Арене» «ХК Динамо-Алтай» сыграет против «ХК Зауралье» из Кургана — 20 января, 17:00, 0+
Гала-матч по хоккею в Барнауле.
В музей
Мастер-класс по созданию сувенира в виде лопасти традиционной расписной прялочки в ГХМАК — 21 января, 12:00, Запись по номеру 8-913-021-20-19,
В кино
Триллер Клаудио Фаха «Из глубины» в «Мире» — 21 января, 14:55, 18+
Триллер Тома Бидегена по мировому бестселлеру «Остров изгоев» в «Огнях» — 20 января, 21:20, 18+
В театр
«Человек-амфибия» в Музыкальном театре — 20 января, 17:00, 16+
«Мертвые души» в Молодежном театре Алтая — 20 января, 17:00, 12+
«Авиатор» в Театре драмы — 21 января, 17:30, 16+
Георгий Обухов – в постановке “Авиатор”.
Для детей
«Три поросенка» в театре кукол «Сказка» — 20 января, 13:00, 0+
На выставку
Открытие художественной выставки «Молодежка-4» в выставочном зале музея «Город» — 20 января, 14:00, 18+
Выставка «Круг Зайкова» в Художественном музее.
В «Изумрудный»
«Фримаркет» в визит-центре парка «Изумрудный» — 21 января, 12:00, 12+
Открытие новогодней аллеи в Изумрудном парке, 2022.
На стендап
«Открытый микрофон» на котором может пошутить каждый в StandUp Altai Club — 20 января, 20:00, 18+
Барнаульский стендап.
К собакам
Веселая прогулка с мохнатым компаньоном в Ласке — 20 и 21 января, с 10:00 до 17:00, 0+
15-ление барнаульского приюта “Ласка”.
Самое важное – в нашем Telegram-канале
Взято отсюда
20.01.2024