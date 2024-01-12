Обвинение требует заключить под стражу вице-мэра Барнаула

В Индустриальнойм районном суде Барнаула проходит судебное заседание об избрании меры пресечения для вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева. Обвинение попросило заключить его под стражу на время следствия.

Антон Шеломенцев.

Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник получил 2 млн рублей от одного из предпринимателей, который оказывал услуги пассажирских перевозок в Барнауле.

Представители Фемиды удалились на совещание. Вскоре объявят о мере пресечения.

Накануне силовики дома у него провели обыски.

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Взято отсюда

12.01.2024