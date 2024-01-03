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Очевидцы сообщают о массовых авариях на алтайских трассах и грудах разбитых авто

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Днем 3 января в Алтайском крае произошло как минимум две массовые аварии. О погибших не известно, но сами транспортные средства пострадали изрядно. Жителей региона призывают по возможности воздержаться от поездок.

Очевидцы сообщают о массовых авариях на алтайских трассах и грудах разбитых авто

Зима. Дорога. Поземка. Идет снег.

Крупная авария произошло на участке в сторону Белокурихи. Очевидцы в социальных сетях пишут о десяти пострадавших машинах. Движение в этом направлении серьезно затруднено.

На трассе Барнаул-Бийск столкнулись еще три автомобиля.

Ранее сообщалось, что видимость на федеральной трассе в некоторых местах не превышает 10 метров. Несмотря на это, загруженность довольно серьезная. Люди массово едут на отдых в Белокуриху и Горный Алтай.

Между тем, госавтоинспекция региона просит автомобилистов воздержаться от дальних поездок и по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.

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Взято отсюда
03.01.2024

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