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Пластиковые окна в Горняке

Огромный склад горит под Новосибирском

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Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров

Огромный склад горит под Новосибирском

Фото с места пожара / Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Мощный пожар разгорелся под Новосибирском. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Отмечается, что горит складское помещение, внутри которого находится спиртосодержащая продукция. Площадь возгорания составила уже 1000 квадратных метров.

Из огня сотрудники МЧС России вынесли пять газовых баллонов. Тушить продолжают 41 специалист и 12 единиц техники. 

В данный момент открытое горение ликвидировано.

Взято отсюда

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