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Опасный дом, торговый дом и новости из Славгорода. Что произошло в Алтайском крае 16 января

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Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 16 января.

Опасный дом, торговый дом и новости из Славгорода. Что произошло в Алтайском крае 16 января

Главное за день в Алтайском крае.

◆ В доме на ул. Партизанской, 70б в Барнауле ввели режим повышенной готовности — по мнению экспертов, состояние его конструкции может угрожать жильцам. Аварийным здание не признано. Сейчас его осматривают.

◆ В Алтайском крае к Крещению откроют 41 купель. Как строят крещенский городок в Барнауле — смотрите в нашем репортаже.

◆ Владельцы барнаульского торгового дома «Пассаж» снова пытаются его продать — попытки не прекращаются вот уже 6 лет. Почитайте, что не так с объектом по мнению покупателей, и каким (в теории) могло бы стать это место.

◆ Baza сообщила, что Виталий Манишин, которого подозревают в серии убийств барнаульских абитуриенток, якобы сознался в еще одном преступлении.

◆ Жители Славгорода сообщили в соцсетях, что пятый день замерзают в собственных квартирах.

◆ Корреспондент «Алтапресса» Анна Недобиткова планирует преодолеть две ультрамарафонские дистанции. Почитайте ее историю — о первой 300-метровке и первых 42 км, о серьезной травме и о том, чему может научить бег.

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Взято отсюда
17.01.2024

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