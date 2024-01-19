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Осудили сибиряка, из-за крысы скинувшего беременную собаку с девятого этажа

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В результате полученных травм собака скончалась на месте

Осудили сибиряка, из-за крысы скинувшего беременную собаку с девятого этажа

Cуд / Фото: amic.ru

В Кемеровской области суд признал местного жителя виновным в жестоком обращении с животными, пишет “Сибдепо”.

Напомним, инцидент произошел в сентябре 2023 года. 48-летний житель Киселевска, находясь в состоянии опьянения, скинул с девятого этажа свою беременную собаку за то, что она покусала домашнюю крысу. В результате полученных травм собака скончалась на месте.

“В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся”, – отмечает издание.

Сибиряку назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Взято отсюда

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