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От Dior: более тонны спрессованного кокаина нашли в российском порту

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Таможенники и сотрудники ФСБ нашли более тонны кокаина на 11 млрд рублей, сообщает ФТС.

От Dior: более тонны спрессованного кокаина нашли в российском порту

Наркотики, зависимость.

Контейнер из Никарагуа находился в Большом порту Санкт-Петербурга, указывает РБК.

Тысяча брикетов со спрессованным белым порошком обнаружили в верхней части грузового модуля.

Брикеты были с маркировкой Dior и BBB. Известно, что существует “кокаиновая банда Dior».

Ранее в библиотеке Белого дома нашли пакет с кокаином. Также американская секретная служба сообщила, что установить точно, кому принадлежал “кокс” невозможно.

А на рыбалке мэр города поймала 30 кг кокаина.

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Взято отсюда
10.01.2024

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