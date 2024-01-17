От зарплаты до аванса. Как спланировать свой финансовый год, рассказала алтайский экономист

Новогодние каникулы подошли к концу, а вместе с ними и финансовые сбережения. У многих следующая зарплата придет только в феврале. Как прожить этот месяц на оставшиеся сбережения? Обязательно ли нужно экономить и как распланировать бюджет на год? На эти и другие вопросы ответила доцент кафедры финансов и кредита, кандидат экономических наук АлтГУ Анна Мартенс.

Налоги. Деньги. Прибыль. 1 Все деньги ушли на подарки и праздничный стол. Как прожить этот месяц до зарплаты?

Ситуация печальная, но не безнадежная. Анна Мартенс советует для начала соотнести оставшиеся денежные средства и будущие расходы.

Для этого нужно посчитать, сколько средств еще осталось в кошельке, и оценить объем расходов на этот месяц. Последний складывается из обязательных платежей (квартплата, плата за детский сад, интернет, ежемесячный платеж по кредиту и прочее) и регулярных расходов – (ежедневные траты, например на обед в столовой, такси, кофе на вынос).

«Идеально, если вы дополнительно сформируете примерное меню на день и отсюда определите стоимость вашей продуктовой корзины. А также представите объем непредвиденных расходов, например, на лекарства», – подчеркивает специалист.

Теперь, когда все траты подсчитаны, внимательно оцените ваш список. Нередко оказывается, что большую часть из них можно смело исключить. А когда лишние траты вычеркнуты, попытайтесь максимально свести баланс, чтобы хватало на ваши потребности. «Задача считается решенной, если у вас все получилось», – отмечает Анна Мартенс.

Налоги. Деньги. Прибыль. 2 Как правильно проанализировать свои доходы и спланировать расходы?

Эта задачка достаточно трудоемкая, но решаемая. Все зависит от того, как вы оцениваете свои потребности. В зависимости от них необходимо целесообразно распланировать будущие расходы. Так, если в кошельке у вас осталось 700 рублей, а впереди еще неделя до зарплаты, будет неразумно покупать на эти деньги большую пиццу. Удовольствие она, конечно, принесет, но вот следующие шесть дней есть вам будет нечего.

«Необходимо понимать свой средний чек за день или неделю, планировать свои расходы согласно поступлениям, иметь расширенную подушку безопасности на кассовые разрывы или разумно пользоваться кредитной картой», – советует Анна Мартенс. Кстати, эти советы одинаково полезны для тех, у кого доход постоянный, и для тех, чей доход меняется из месяца в месяц.

3 Эффективно ли жить от зарплаты до зарплаты?

По мнению Анны Мартенс, такой способ жизни довольно пессимистичный. Ведь в любой момент у человека могут сложиться непредвиденные обстоятельства, в которых срочно потребуются деньги. А их может не оказаться, если ваши доходы и так еле покрывают ежемесячные расходы.

Потому специалист советует часть средств откладывать на финансовую подушку безопасности. По размеру она должна составлять сумму, на которую можно прожить как минимум три месяца. Особенно она станет нужна, если вы неожиданно потеряете работу или не сможете временно трудиться из-за болезни или травмы. К тому же финансовая подушка дает психологический комфорт.

«В рамках ежемесячного дохода вы должны планировать выделение средств на финансовую подушку, покрытие обязательных и регулярных расходов, на непредвиденные расходы и на осознанную цель: покупку квартиры, машины, телефона и т.д», – рекомендует Анна Мартенс.

Но если ваш доход не может покрыть даже минимальные расходы, то стоит задумать о привлечении других источников финансирования. Например, сменить работу.

Машинка, деньги и калькулятор. 4 Нужно ли обязательно экономить и как это правильно делать?

«Тут важно понять, зачем экономить. Экономить ради экономии — не очень правильная история. А вот экономия ради достижения цели (например, покупки квартиры) это вполне оправдано», – считает эксперт.

Специалист подчеркивает, что экономия должна служить инструментом для достижения цели, а не становиться смыслом жизни.

Чтобы эффективно экономить, можно определить для себя средний чек. Например, в сутки тратить на продукты не более 1 тыс. рублей, на развлечения в неделю – не более 3,5 тыс. рублей. Также будет полезно оценивать, насколько та или иная покупка целесообразна в данный момент.

5 Стоит ли брать кредит сейчас, когда ставки то и дело растут?

С кредитом, как и с любой другой покупкой, надо оценивать его необходимость. Чтобы определить это, Анна Мартенс советует задать себе несколько вопросов:

Могу ли я обойтись без того, на что беру кредит?

Насколько высокая моя кредитная нагрузка? (Если до 50% доходов уходит на погашение кредитной задолженности, это считается нормальным показателем, отмечает эксперт).

Насколько стабилен мой доход?

«Если я открываю кредитную карту и погашаю свою задолженность в грейс-период (беспроцентный), да еще формирую различные бонусы и бесплатное обслуживание карты, то кто меня упрекнет в неразумности? – объясняет специалист. – А если я покупаю диван в «рассрочку», а в итоге переплачиваю почти полную его стоимость – это уже нецелесообразно. Вряд ли стоило так делать».

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Взято отсюда

17.01.2024