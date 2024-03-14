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Падеж лебедей-кликунов начался в Бийске

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В поселке Молодежный, где зимуют лебеди-кликуны, местные жители увидели на берегу мертвых птиц, сообщает “Бийский рабочий”.

Падеж лебедей-кликунов начался в Бийске

Лебеди в поселке Молодежный.

После происшествия трех погибших птиц забрали на экспертизу.

Визуально определить причину гибели не могут даже эксперты. У птиц чистое оперение, нет следов от укусов бродячих животных, а также признаков истощения.

Есть вероятность, что это может быть птичий грипп, однако догадки без лабораторных исследований строить нельзя.

Общественники предупреждают гостей поселка: лебедей запрещено кормить сухарями и бородинским хлебом, спускаться к ним с собаками и выкидывать кулечки из-под хлеба в водоем.

Ранее в Алтайском крае лебеди попали в “ледяной плен”.

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Взято отсюда
14.03.2024

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