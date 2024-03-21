реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Паром с 63 россиянами на борту врезался в льдину и треснул. Подан сигнал бедствия

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Паром «Александр Деев» столкнулся с льдиной и получил повреждение.

Паром с 63 россиянами на борту врезался в льдину и треснул. Подан сигнал бедствия

Грузопассажирское судно «Александр Деев».

На судне находятся 63 человека. Никто не пострадал.

Также паром перевозил 35 автомобилей.

Паром подал сигнал бедствия.

Судно следовало по линии Сахалин — материк, указывает Газета.Ru. Сейчас ожидает аварийной буксировки в порт Ванино.

Между тем после столкновения танкеров на сибирской реке вводили режим ЧС.

Ранее сообщалось, почему затонул пароход «Челюскин» и как его экипаж два месяца держался на дрейфующей льдине. Ледокольный пароход «Челюскин» должен был повторить подвиг ледокола «Сибиряков» и за одну навигацию проплыть по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда
21.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Депутат Европарламента от Эстонии Террас: Путина нужно назвать фюрером

Бывший командующий Силами обороны Эстонии, ныне депутат Европейского парламента от…

Пашинян, Блинкен и фон дер Ляйен обсудят 5 апреля в Брюсселе…

В Брюсселе 5 апреля состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя…

Бразилия, Индия и США в 2023 году стали лидерами по импорту…

Бразилия, Индия и США возглавили список ключевых покупателей российских удобрений…

Игрок «Торонто» Мэттьюс: Овечкин — величайший снайпер всех времен

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс признался, что ему приятно смотреть на голы…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp