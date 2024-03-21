Паром с 63 россиянами на борту врезался в льдину и треснул. Подан сигнал бедствия

Паром «Александр Деев» столкнулся с льдиной и получил повреждение.

Грузопассажирское судно «Александр Деев».

На судне находятся 63 человека. Никто не пострадал.

Также паром перевозил 35 автомобилей.

Паром подал сигнал бедствия.

Судно следовало по линии Сахалин — материк, указывает Газета.Ru. Сейчас ожидает аварийной буксировки в порт Ванино.

Между тем после столкновения танкеров на сибирской реке вводили режим ЧС.

Ранее сообщалось, почему затонул пароход «Челюскин» и как его экипаж два месяца держался на дрейфующей льдине. Ледокольный пароход «Челюскин» должен был повторить подвиг ледокола «Сибиряков» и за одну навигацию проплыть по Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток.

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Взято отсюда

21.03.2024