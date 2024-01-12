Пассажирка пожаловалась, что барнаульский водитель маршрута № 76 передавил ей руку

Водитель маршрута №76 передавил руку жительнице Барнаула. Об этом сообщает «ЧБ Барнаул».

Транспорт.

Сегодня, 12 января, водитель, со слов пассажирки, нахамил ей и передавил руку. При этом мужчина даже не извинился.

«Водитель маршрута №76 совсем озверел, передавил мне руку и даже не извинился, лишь нахамил и наорал. Как таких вообще водителями берут? Когда- нибудь начнут такое пресекать?», — написала женщина.

Ранее сообщалось, что цены за проезд выросли на некоторых маршрутах Барнаула.

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Взято отсюда

13.01.2024