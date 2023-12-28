Пассажирский самолет приземлился на замерзшую реку в Якутии

Самолет с 30 пассажирами сел на замерзшую реку в Якутии, сообщает Baza.
Пассажирский самолет сел на реку.
Судно должно было приземлиться в аэропорту Зырянка. Но по данным источника, пилоты не смогли увидеть взлетно-посадочную полосу и сели на реку.
Самолет выполнял рейс Якутск – Зырянка – Среднеколымск. Всего в самолете было 34 человека — 30 пассажиров и члены экипажа.
Пострадавших нет.
Тем временем стало известно, что уже ставший легендарным борт “Уральских авиалиний” будет праздновать Новый год в пшеничном поле.
Взято отсюда
28.12.2023