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Пассажирский самолет приземлился на замерзшую реку в Якутии

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Самолет с 30 пассажирами сел на замерзшую реку в Якутии, сообщает Baza.

Пассажирский самолет приземлился на замерзшую реку в Якутии

Пассажирский самолет сел на реку.

Судно должно было приземлиться в аэропорту Зырянка. Но по данным источника, пилоты не смогли увидеть взлетно-посадочную полосу и сели на реку.

Самолет выполнял рейс Якутск – Зырянка – Среднеколымск. Всего в самолете было 34 человека — 30 пассажиров и члены экипажа.

Пострадавших нет.

Тем временем стало известно, что уже ставший легендарным борт “Уральских авиалиний” будет праздновать Новый год в пшеничном поле.

Взято отсюда
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