Пенсионерка, которую жестоко избил внук, скончалась в Ростове

Мужчина отнимал у 90-летней женщины деньги и издевался над ней

Руки пожилой женщины / Фото: pxhere.com

90-летняя пенсионерка, которую избил собственный внук, умерла в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Предположительно, молодой человек отнимал у пожилой женщины деньги и бил. В больницу она попала с многочисленными переломами челюсти, ребер, а также гематомами.

Некоторое время пострадавшей помогали волонтеры и соседи, однако 12 марта стало известно, что она умерла.

“Здравствуйте, участники группы! У нас плохая новость: нашей бабулечки не стало”, – рассказали активисты в соцсетях.

На внука завели уголовное дело. Ему грозит тюремный срок.

Взято отсюда