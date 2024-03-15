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Пенсионерку обезглавили в российском городе

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Следователи возбудили уголовное дело

Пенсионерку обезглавили в российском городе

Место преступления / Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В городе Ветлуге Нижегородской области нашли тело 69-летней женщины с отчлененной головой, сообщили в СК региона.

Труп обнаружили 13 марта возле одного из домов по улице Максима Горького. Следователи возбудили уголовное дело по статье “Убийство” и уже устанавливают подозреваемого.

Как пишет телеграм-канал “112”, помимо отрубленной головы, у пенсионерки были связаны руки и есть следы побоев на теле – ее могли пытать, чтобы выяснить, где она хранит ценности.

“В доме жертвы действительно много старых и старинных вещей, но их ценность пока не определена”, – говорится в сообщении.

Взято отсюда

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