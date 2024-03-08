Первое в Сибири массовое производство хризантем запустят на Алтае

В Барнауле в 2026 году начнут массово выращивать одиночные и кустовые хризантемы.

Букеты и композиции.

Планируется запустить промышленное производство с ежедневным сбором.

Барнаульское предприятие «Алтайское» — подразделение тепличного комбината «Толмачевский». Цветы будет реализовывать комплекс «Новосибирский», указывает ТАСС .

Хризантема — второй по популярности цветок после розы, пишет “АП”. Сейчас хризантемы в Сибирь завозят в основном из Казахстана и Голландии.

Ранее неизвестные изощренным способом украли фуру с тюльпанами. ЧП перед 8 марта произошло в подмосковном Домодедове.

Злоумышленники подогнали свой фургон к КамАЗу, переместили цветы из одной машины в другую и скрылись.

Инцидент произошел на одном из местных рынков.

Сумма похищенного составляет 3 млн рублей.

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Взято отсюда

08.03.2024