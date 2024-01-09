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Первоклассник оказался в реанимации после отдыха в российском лагере

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Первоклассник поехал в детский лагерь под Петербургом и оказался в реанимации. Об этом сообщает “Фонтанка”.

Первоклассник оказался в реанимации после отдыха в российском лагере

Шкаф.

Известно, что накануне на ребенка упал шкаф.

Инцидент произошел в лагере «Алые паруса». У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом височной и скуловой костей.

На данный момент ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что блогер бросил своего двухмесячного сына в снег для ролика.

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Взято отсюда
10.01.2024

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