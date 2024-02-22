Пьяный житель Алтайского края избил сотрудника ГИБДД

Жителя Павловского района судят за “пьяное” ДТП и избиение сотрудника правоохранительных органов, сообщает СУ СК по региону.
Кулак. Удар.
Мужчина в нетрезвом виде сел за руль и наехал на грузовик, который разгружал продукты.
Злоумышленник скрылся с места ДТП, но наряд ГИБДД нашел его автомобиль в ограде дома.
Водителя доставили в больницу для освидетельствования состояния опьянения. Там ударил инспектора ГИБДД и повалил на пол.
Уголовное дело направили в суд.
Ранее в Алтайском крае парень избил и зарезал нагрубившего ему соседа.
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Взято отсюда
22.02.2024