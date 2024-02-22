Пьяный житель Алтайского края избил сотрудника ГИБДД

Жителя Павловского района судят за “пьяное” ДТП и избиение сотрудника правоохранительных органов, сообщает СУ СК по региону.

Кулак. Удар.

Мужчина в нетрезвом виде сел за руль и наехал на грузовик, который разгружал продукты.

Злоумышленник скрылся с места ДТП, но наряд ГИБДД нашел его автомобиль в ограде дома.

Водителя доставили в больницу для освидетельствования состояния опьянения. Там ударил инспектора ГИБДД и повалил на пол.

Уголовное дело направили в суд.

Ранее в Алтайском крае парень избил и зарезал нагрубившего ему соседа.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

22.02.2024