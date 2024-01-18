Пьяный россиянин избил сотрудницу полиции до сотрясения мозга

В аэропорту Волгограда пьяный пассажир избил сотрудницу полиции. Ее госпитализировали с сотрясением мозга, Shot.

Манекен. Насилие.

Перед полетом мужчина выпил много спиртного и начал неадекватно себя вести. Перед посадкой в самолет сотрудница правоохранительных органов попросила его успокоиться.

Пассажир в ответ ударил женщину кулаком. Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица и рану ушной раковины.

Против злоумышленника составили два административных протокола по статьям и возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти. Ему грозит до года исправительных работ.

Ранее мужчина избил школьника из-за нецензурной брани.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

18.01.2024