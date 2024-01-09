Пьяный российский подросток заживо сжег бездомного мужчину

В Сахалинской области 16-летний подросток заживо сжег 46-летнего мужчину, сообщает РИА Новости.
Пожар, пожарная тревога, огонь.
Известно, что ночью в коридоре общежития между бездомным мужчиной и пьяным обвиняемым возник конфликт на бытовой почве.
Подросток поджег полиэтиленовую упаковку и поднес пламя под тело мужчины, пока он спал. После этого его одежда загорелась.
Потерпевший скончался на месте происшествия.
16-летнего преступника обвинили в убийстве с особой жестокостью.
Ранее алтайский сельчанин заживо сжег своего знакомого вместе с домом.
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Взято отсюда
10.01.2024