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Пьяный российский подросток заживо сжег бездомного мужчину

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В Сахалинской области 16-летний подросток заживо сжег 46-летнего мужчину, сообщает РИА Новости.

Пьяный российский подросток заживо сжег бездомного мужчину

Пожар, пожарная тревога, огонь.

Известно, что ночью в коридоре общежития между бездомным мужчиной и пьяным обвиняемым возник конфликт на бытовой почве.

Подросток поджег полиэтиленовую упаковку и поднес пламя под тело мужчины, пока он спал. После этого его одежда загорелась.

Потерпевший скончался на месте происшествия.

16-летнего преступника обвинили в убийстве с особой жестокостью.

Ранее алтайский сельчанин заживо сжег своего знакомого вместе с домом.

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Взято отсюда
10.01.2024

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