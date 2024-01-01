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Пять человек пострадали в ДТП на барнаульской трассе

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Два легковых автомобиля столкнулись в районе барнаульского поселка 1 января. Пострадало пять человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Пять человек пострадали в ДТП на барнаульской трассе

ДТП в районе поселка Черницк города Барнаула

ДТП произошло в районе поселка Черницк. Судя по опубликованным кадрам, столкновение было сильным. У одного автомобиля полностью разворочен перед. Второй автомобиль улетел с трассы.

В результате аварии пострадало пять человек, двоих из них госпитализировали в лечебные учреждения.

“Сотрудниками была проведена деблокировка пострадавших из поврежденных автомобилей, стабилизация транспортного средства и смыв легковоспламеняющихся жидкостей с проезжей части2, – сообщают в ГУ МЧС.

Ранее 31 декабря произошло смертельное ДТП на трассе Барнаул — Заринск.

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Взято отсюда
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