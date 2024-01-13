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Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге выросла в 50 раз

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Огонь тушат почти 300 человек

Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге выросла в 50 раз

Фото: соцсети

Площадь пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге выросла в 50 раз, с 1 до 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС города.

Возгоранию присвоили максимальный, пятый ранг сложности. С огнем борются 286 спасателей и 57 единиц техники. Сведений о пострадавших пока нет.

По информации SHOT, накануне на складе проходили рейды с участием полиции и Росгвардии после массовой драки мигрантов с поножовщиной, произошедшей 10 января. За нарушение миграционного законодательства были задержаны пять водителей, сотрудничающих с маркетплейсом.

ТАСС пишет, что Wildberries вернет деньги тем, чьи заказы сгорят. Продавцы также получат компенсацию.

Взято отсюда

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