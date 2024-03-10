Почти неделю ищут пропавшего подростка в Алтайском крае. Возбуждено дело об убийстве

В Змеиногорске 4 марта пропал Зейферт Артем Александрович, сообщает поисковый отряд “ЛизаАлерт”. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает СК по краю.

Карта. Пропал человек.

16-летнего подростка ищут седьмой день.

Приметы: рост 165 см, худой, волосы русые, глаза серые.

Одежда: серая куртка, синие штаны, синие кроссовки с красными вставками, серая шапка.

Пропал подросток.

Следователями СК проводится комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения юноши, назначены генетические экспертизы, проводятся допросы очевидцев.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Зейферт А. А. либо видевших его, просьба сообщить по телефонам 8 (385 8) 721732, 89993310481 или 112.

Самое важное – в нашем Telegram-канале

Взято отсюда

10.03.2024