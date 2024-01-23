Подземные толчки ощутили в четырех странах, есть пострадавшие

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Мощное землетрясение произошло в Китае 23 января. Об этом сообщил Китанский центр сейсмологических сетей. Подземные толчки зафиксировали неподалеку от границ с Казахстаном и Киргизией. В этих странах землетрясение тоже ощутили, есть даже пострадавшие. После этого по району стихийного бедствия покатилась еще и серия афтершоков.

Зафиксировали и в России. О сейсмической активности сообщают даже жители Алтайского края.

О том, что известно о землетрясении на китайско-казахстанской границе, где зафиксировали толчки и сколько человек пострадало, – в материале amic.ru.

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Что за землетрясение произошло в Китае 23 января?

По сообщению Китайского центра сейсмологических сетей, землетрясение произошло в 02:09 по пекинскому времени в округе Аксу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Местность там преимущественно горная. Магнитуда составила 7,1. Специалисты сообщили, что глубина очага землетрясения – 22 км. Следом произошла еще целая серия толчков магнитудой до 5,3. 2

В каких еще странах зафиксировали подземные толчки?

Спустя некоторое время пришли тревожные сообщения и из других стран. Так, подземные толчки зафиксировали в Киргизии: сейсмическая активность была даже в Бишкеке. Максимальная магнитуда в стране составила 6,7. Наиболее сильные толчки были в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах. При этом жертв и разрушений нет. Кроме того, толчки произошли в некоторых районах Узбекистана. В Ташкенте магнитуда составила 3,0, а в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях – 3-4. О жертвах и разрушениях тоже не сообщается. Прошло землетрясение и в Казахстане – больше всего пострадала Алма-Ата, которая находится неподалеку от эпицентра. Там последствия оказались сильнее: есть даже пострадавшие. 3

К каким разрушениям в Китае привело землетрясение?

О жертвах не сообщается. По данным СМИ, в районе эпицентра землетрясения находится пять деревень. В результате толчков обрушилось несколько зданий, среди которых два жилых дома и помещения для скота. Также в некоторых районах Китая начались перебои с электричеством. В зону, где стихия вызвала разрушения, направили спасательные группы. 4

Сколько человек пострадало из-за землетрясения в Казахстане?

Восемь. Они получили различные травмы. Трое пострадали, выпрыгнув в момент землетрясения из окон со второго и третьего этажей. В Алма-Ате, по сообщениям местных специалистов, мощность землетрясения составила до 5 баллов. Многие жители, почувствовав подземные толчки, покинули свои дома. Для них в городе открыли пункты временного размещения. Четыре самолета, которые летели в Казахстан, не смогли приземлиться в местном аэропорту. Кроме того, в местных учебных заведениях отменены все занятия. Афтершоки продолжают прокатываться по Казахстану. Последние толчки произошли в 09:52 по местному времени. Эпицентр, опять же, находится в Китае. 5

Где в России зафиксировали землетрясения?

В России землетрясение произошло в Новосибирской области. Об этом сообщили специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы СО РАН. По информации экспертов, толчок произошел около Колыванского разреза в Искитимском районе, а магнитуда составила 4,64. Сейсмическую активность почувствовали и местные жители, они сообщили об этом в соцсетях. Кроме того, на подземные толчки пожаловались и в столице Республики Хакасия – Абакане. 6

Правда ли, что подземные толчки зафиксировали и в Алтайском крае?

Официальных сообщений об этом нет, но жители также пожаловались, что ночью чувствовали толчки. В частности, об этом сообщают барнаульцы в сообществе “Барнаул 22”.



Взято отсюда