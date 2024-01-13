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Подогревал постель. Барнаулец едва не устроил пожар из-за лютого холода в квартире

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По словам местной жительницы, люди уже много лет испытывают проблемы с отоплением

Подогревал постель. Барнаулец едва не устроил пожар из-за лютого холода в квартире

Фото: “Инцидент Барнаул”

Барнаулец чуть не спалил квартиру, пытаясь подогреть постель из-за холода. Об этом рассказала местная жительница телеграм-каналу “Инцидент Барнаул”.

По ее словам, происшествие случилось в доме № 32 по улице Эмилии Алексеевой. Его жильцы уже “много лет борются” с УК “Поток” из-за плохого отопления.

“В ноябре писали жалобу в комитет по ЖКХ, быстро решился вопрос… Но после новогодних выходных что-то пошло не так, температуры в квартирах существенно понизились, у кого-то до 20 градусов, у кого-то еще ниже”, – рассказала горожанка.

С 9-го числа жители ежедневно обращались с этим вопросом к руководителю и главному инженеру УК, но “с обеих сторон полное игнорирование”. “Что делать, опять писать жалобу в комитет? Вчера вот один из жильцов чуть не устроил пожар, решив нагреть постель”, – заключила она.

Взято отсюда

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