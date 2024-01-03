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Подросток дважды пошел под откос на тюбинге в одном и том же месте на Алтае

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Следственный комитет по Алтайскому краю начал доследственную проверки о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Речь идет о случае, произошедшем в Бийске, где подросток получил травмы, катаясь на “бублике”. Любопытно, что случилось это с ним уже во второй раз.

Подросток дважды пошел под откос на тюбинге в одном и том же месте на Алтае

Тюбинг. Плюшка. Горка.

Как стало известно, 2 января 15-летний подросток и 10-летний ребенок в лесопарковой зоне Бийска катались со снежного склона на тюбингах.

При спуске несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. По данному факту зарегистрирована доследственная проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), так как ранее 28 декабря прошлого года этот же подросток на том же месте уже разбивался.

Тогда его госпитализировали в больницу и констатировали тяжкий вред здоровью.

Случаем с несовершеннолетними также заинтересовала прокуратура региона.

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Взято отсюда
03.01.2024

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