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Подросток в рождественскую ночь живьем сжег бомжа

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У мужчины обуглилась вся поверхность тела и голова

Подросток в рождественскую ночь живьем сжег бомжа

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Сахалинской области 16-летнего местного жителя обвинили в особо тяжком убийстве 46-летнего мужчины без определенного места жительства, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в городе Долинске ночью 7 января в коридоре общежития. Подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.

“Поджег полиэтиленовую упаковку и подсунул под тело спавшего в коридоре мужчины, его одежда загорелась. Смерть наступила на месте происшествия от множественных термических ожогов и обугливания всей поверхности тела и головы”, – рассказали в ведомстве.

Подростку грозит от 8 до 20 лет за “убийство общеопасным способом с особой жестокостью”.

Как уточняет Telegram-канал “Плохие новости 18+”, мужчина приходил в общежитие погреться, что у жильцов вызывало недовольство. Также указывается, что подросток использовал еще и горючую жидкость.

Взято отсюда

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