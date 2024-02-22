Поезд разрезал фургон пополам, водителя чудом не зацепило. Фото

Поезд Amtrak «разрезал» фургон Amazon пополам еще в 2021 году. Но кадры с происшествия появились только сейчас, сообщает TMZ.

Разрезанный фургон.

Инцидент случился неподалеку от Милуоки (Висконсин) еще в ноябре 2021 года, но СМИ удалось раздобыть видео только сейчас.

Водитель фургона, Александр Эванс, рассказал, что имеет нарушения слуха на левое ухо и просто не услышал звуковой сигнал поезда. В это время он собирался поворачивать влево. И именно оттуда ехал поезд.

Водитель чудом выжил.

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Взято отсюда

22.02.2024