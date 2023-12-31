Погибли в ДТП два несовершеннолетних хоккеиста

Два хоккеиста команды «Чайка» 2010 и 2011 года погибли в результате ДТП, сообщили в Федерации хоккея Вологодской области, пишет РИА Новости.

Полиция ночью. ДТП.

Житель города Череповцы на автомобиле Ford S Max не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

Легковушку отбросило на Mercedes Benz Sprinter. Водитель Ford и два его пассажира — мальчики 13 и 12 лет — погибли, указывает РБК.

Ранее в смертельном ДТП на границе с Алтаем погибли три человека.

Водитель Honda двигался по автодороге Дорогино-Запрудный и выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с автомобилем Mazda.

Погибли два пассажира Honda и пассажир Mazda. В ДТП получил множественный травмы и экстренно госпитализирован водитель Mazda

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Взято отсюда

31.12.2023