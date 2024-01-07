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Погибли взрослые, пострадали дети. Жесткое ДТП произошло на трассе в Алтайском крае (обновлено)

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На трассе в Зональном районе Алтайского края произошло смертельное ДТП.

Погибли взрослые, пострадали дети. Жесткое ДТП произошло на трассе в Алтайском крае (обновлено)

Полиция ночью. ДТП.

Обновлено

Столкнулись два автомобиля, пострадали восемь человек, из них – пять детей. Двое погибли.

Погибли два человека, четырем детям понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщили региональный следком и прокуратура.

ДТП произошло недалеко от села Плешково. Там столкнулись три транспортных средства.

Погибли взрослые, пострадали дети. Жесткое ДТП произошло на трассе в Алтайском крае (обновлено)

ДТП 7 января.

Прокурор Алтайского края поручил проверить соблюдение законодательств безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки.

На место происшествия выехал территориальный прокурор.

Кстати, на том же месте в 2005 году погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов.

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Взято отсюда
07.01.2024

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