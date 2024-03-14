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Похолодание и порывы ветра до 16 м/с. Какая погода будет в Алтайском крае 14 марта

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О погоде 14 марта в Алтайском крае рассказали синоптики ЦГМС.

Похолодание и порывы ветра до 16 м/с. Какая погода будет в Алтайском крае 14 марта

Метель. Автомобили на зимней дороге.

Температура ночью была от -17 до -12 градусов, местами по югу -11 до -6 градусов. На большей части территории снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы 12 м/с.

Днем температура будет от -7 до -2 градусов. В предгорьях слабая метель. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер западный 4-9м/с, местами порывы до 16 м/с.

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Взято отсюда
14.03.2024

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