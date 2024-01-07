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Появились подробности массового смертельного ДТП в Зональном районе

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ДВе женщины погибли, восемь человек пострадали. Из них пятеро – дети. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Появились подробности массового смертельного ДТП в Зональном районе

Скорая помощь.

Предварительно установлено, что 32-леняя водительница не справилась с управлением Mazda Bongo при обгоне. На встречке она столкнулась с Nissan X-Trail, за рулем которой находился 41-летний мужчина.

В результате ДТП скончалась водительница и пассажир Mazda.

В Центральную городскую больницу Бийска госпитализировали пассажиров Mazda (женщина и пятеро детей), а также водителя Nissan.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена проверка.

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Взято отсюда
07.01.2024

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