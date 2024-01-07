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Появились ужасающие подробности смерти малыша, которого нашли замерзшим в доме на Алтае

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Напомним, тело четырехмесячного малыша нашли в холодном доме. Мать в это время отмечала Новый год в Усть-Ише в Алтайском крае и не появлялась четыре дня. Однако у этого дела появились подробности.

Появились ужасающие подробности смерти малыша, которого нашли замерзшим в доме на Алтае

Ребенок. Зима. Снег.

Как рассказала мать, малыш умер до того, как она ушла. По ее словам, она не хотела никому портить праздник, поэтому ничего не рассказала родным.

Но почему он скончался – женщина не знает. Двоих детей в доме обнаружил дядя, а не дедушка, как писали ранее.

Сейчас проводятся экспертизы, чтобы установить точную причину гибели ребенка. Дело находится на контроле у руководителя СКР Александра Бастрыкина.

Двухлетний ребенок простужен и сейчас проходит лечение в больнице.

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Взято отсюда
07.01.2024

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